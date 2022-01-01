Fyrirtækjaskrá
Ansys
Ansys Laun

Launasvið Ansys eru frá $22,287 í heildarbótum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri enda til $190,000 fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur í efri enda.

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Vélaverkfræðingur
P2 $110K
P3 $164K
Vélbúnaðarverkfræðingur
Median $190K

Þjónustusvið
$63.4K
Rafmagnsverkfræðingur
$174K
Upplýsingatæknifræðingur
$131K
Markaðsmál
$124K
Markaðsrekstur
$113K
Ljósfræðiverkfræðingur
$62.3K
Vörustjóri
$131K
Verkefnastjóri
$179K
Ráðningarfulltrúi
$107K
Sala
$133K
Sölutæknifræðingur
$39.3K
Tæknileg verkefnastjóri
$123K
Tæknilegur höfundur
$87.1K
Úthlutunaráætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Ansys eru RSUs háð 3 ára úthlutunaráætlun:

  • 33% er hlotið í 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% er hlotið í 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% er hlotið í 3rd-ÁR (33.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Ansys er Vélbúnaðarverkfræðingur með árlegum heildarbótum upp á $190,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Ansys er $111,360.

