Ansys Markaðssetning Laun

Markaðssetning kjör in United States hjá Ansys eru samtals $123K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $120K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ansys. Síðast uppfært: 12/3/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$123K
$123K
$0
$0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá Ansys eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)
