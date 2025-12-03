Fyrirtækjaskrá
Ansys
Ansys Tæknirithöfundur Laun

Meðaltal Tæknirithöfundur heildarlauna in United States hjá Ansys er á bilinu $73.5K til $101K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ansys. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$79.6K - $94.5K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$73.5K$79.6K$94.5K$101K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Ansys eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tæknirithöfundur hjá Ansys in United States er árleg heildarlaun upp á $100,625. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ansys fyrir Tæknirithöfundur hlutverkið in United States er $73,500.

Önnur úrræði

