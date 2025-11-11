Ansys Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur Laun

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Ansys eru á bilinu $124K á year fyrir P2 til $139K á year fyrir P3. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $150K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ansys. Síðast uppfært: 11/11/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá Ansys eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)