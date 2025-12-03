Fyrirtækjaskrá
Ansys
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Ráðningarfulltrúi

  • Öll Ráðningarfulltrúi laun

Ansys Ráðningarfulltrúi Laun

Ráðningarfulltrúi kjör in United States hjá Ansys eru samtals $99K á year fyrir P2. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ansys. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$100K - $114K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$87.5K$100K$114K$127K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Skoða 4 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Ansys eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Ráðningarfulltrúi tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Ansys in United States er árleg heildarlaun upp á $127,440. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ansys fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in United States er $87,480.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Ansys

Tengd fyrirtæki

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.