Fyrirtækjaskrá
Ansys
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Vélaverkfræðingur

  • Öll Vélaverkfræðingur laun

Ansys Vélaverkfræðingur Laun

Vélaverkfræðingur kjör in United States hjá Ansys eru á bilinu $111K á year fyrir P2 til $284K á year fyrir P5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $165K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ansys. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$103K
$1.1K
$7.2K
P3
$164K
$139K
$13.9K
$10.8K
P4
$193K
$140K
$30K
$22.5K
Skoða 4 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Ansys eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vélaverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélaverkfræðingur hjá Ansys in United States er árleg heildarlaun upp á $284,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ansys fyrir Vélaverkfræðingur hlutverkið in United States er $153,320.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Ansys

Tengd fyrirtæki

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.