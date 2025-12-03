Fyrirtækjaskrá
Ansys
  • Laun
  • Vörustjóri

  • Öll Vörustjóri laun

Ansys Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in Canada hjá Ansys er samtals CA$122K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ansys. Síðast uppfært: 12/3/2025

Miðgildi launa
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Samtals á ári
$88K
Stig
P3
Grunnlaun
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Ansys?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Ansys eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Ansys in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$129,878. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ansys fyrir Vörustjóri hlutverkið in Canada er CA$120,370.

