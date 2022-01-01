מדריך חברות
F5 Networks
F5 Networks משכורות

טווח המשכורת של F5 Networks נע בין $96,393 בפיצוי כולל שנתי עבור Technical Account Manager בקצה התחתון ל-$368,333 עבור תפעול עסקי בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של F5 Networks. עודכן לאחרונה: 8/24/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מהנדס תקשורת

מהנדס בקרת איכות תוכנה

מנהל מוצר
Median $225K
שיווק
Median $213K

מהנדס מכירות
Median $262K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $111K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $296K
מדען נתונים
Median $200K
מגייס
Median $153K
מכירות
Median $238K
מנהל תוכנית טכנית
Median $201K
מעצב מוצר
Median $213K
תפעול עסקי
$368K
אנליסט עסקי
$117K
שירות לקוחות
$107K
אנליסט נתונים
$106K
אנליסט פיננסי
$115K
מהנדס חומרה
$163K
משאבי אנוש
Median $195K
תפעול שיווקי
$166K
מנהל תוכנית
$230K
מנהל פרויקטים
$110K
אדריכל פתרונות
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
כותב טכני
$169K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-F5 Networks, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-F5 Networks, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at F5 Networks is תפעול עסקי at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $368,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks is $195,000.

משאבים אחרים