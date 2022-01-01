ספריית חברות
Citrix
Citrix משכורות

המשכורת של Citrix נעה בין $25,125 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $224,420 עבור מנהל עיצוב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Citrix. עודכן לאחרונה: 10/17/2025

מהנדס תוכנה
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מנהל מוצר
Median $220K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
שיווק
Median $182K
ארכיטקט פתרונות
Median $123K

Cloud Architect

אנליסט עסקי
$121K
שירות לקוחות
$25.1K
הצלחת לקוחות
$63.6K
אנליסט נתונים
$25.3K
מנהל מדעי נתונים
$94.4K
מדען נתונים
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
יועץ ניהולי
$189K
תפעול שיווק
$111K
מעצב מוצר
$180K
מנהל עיצוב מוצר
$224K
מנהל תוכנית
$148K
מהנדס מכירות
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
מנהל תוכנית טכנית
$79.2K
כותב טכני
$28.2K
לוח זמני הבשלה

33.33%

שנה 1

33.33%

שנה 2

33.33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בCitrix, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.33% בוקע ב 1st-שנה (33.33% שנתי)

  • 33.33% בוקע ב 2nd-שנה (33.33% שנתי)

  • 33.33% בוקע ב 3rd-שנה (33.33% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Citrix הוא מנהל עיצוב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $224,420. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Citrix הוא $102,458.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Citrix

