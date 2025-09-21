ספריית חברות
F5 Networks
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • טכנולוג מידע (IT)

  • כל שכר טכנולוג מידע (IT)

F5 Networks טכנולוג מידע (IT) שכר

חבילת הפיצוי החציונית של טכנולוג מידע (IT) ב-F5 Networks מגיעה ל-$115K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של F5 Networks. עדכון אחרון: 9/21/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
F5 Networks
Solution Engineer Iii
Seattle, WA
סה״כ לשנה
$115K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$90K
Stock (/yr)
$5K
בונוס
$20K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב F5 Networks?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בF5 Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בF5 Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות טכנולוג מידע (IT) מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע (IT) ב-F5 Networks עומדת על תגמול כולל שנתי של $143,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-F5 Networks עבור תפקיד טכנולוג מידע (IT) הוא $102,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור F5 Networks

חברות קשורות

  • Citrix
  • Cloudflare
  • MobileIron
  • Zscaler
  • Extreme Networks
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים