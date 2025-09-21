ספריית חברות
F5 Networks
F5 Networks תפעול שיווק שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שיווק in United States ב-F5 Networks נע בין $140K לבין $191K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של F5 Networks. עדכון אחרון: 9/21/2025

השכר הכולל הממוצע

$150K - $182K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$140K$150K$182K$191K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בF5 Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בF5 Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a תפעול שיווק at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $191,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the תפעול שיווק role in United States is $140,250.

