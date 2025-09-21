ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל תוכנית טכנית in United States ב-F5 Networks מגיעה ל-$201K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של F5 Networks. עדכון אחרון: 9/21/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
F5 Networks
Technical Program Manager
New York, NY
סה״כ לשנה
$201K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$160K
Stock (/yr)
$25K
בונוס
$16K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב F5 Networks?

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בF5 Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בF5 Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-F5 Networks in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $303,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-F5 Networks עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in United States הוא $216,000.

