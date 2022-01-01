ספריית חברות
Extreme Networks משכורות

המשכורת של Extreme Networks נעה בין $97,013 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $243,775 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Extreme Networks. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
P3 $104K
P4 $104K
שירות לקוחות
$97K
מהנדס חומרה
$114K

שיווק
$166K
מעצב מוצר
$211K
מנהל מוצר
$133K
מנהל תוכנית
$176K
מכירות
$244K
מהנדס מכירות
$192K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $195K
מנהל תוכנית טכנית
$147K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Extreme Networks הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $243,775. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Extreme Networks הוא $156,225.

