F5 Networks
  • שכר
  • ארכיטקט פתרונות

  • כל שכר ארכיטקט פתרונות

F5 Networks ארכיטקט פתרונות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של ארכיטקט פתרונות in United States ב-F5 Networks מגיעה ל-$276K ל-year. עדכון אחרון: 9/21/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
F5 Networks
Solutions Architect
hidden
סה״כ לשנה
$276K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$220K
Stock (/yr)
$35K
בונוס
$21K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב F5 Networks?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בF5 Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

כותרות כלולות

אדריכל אבטחת ענן

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a ארכיטקט פתרונות at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $471,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the ארכיטקט פתרונות role in United States is $255,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור F5 Networks

משאבים נוספים