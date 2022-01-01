Ansys משכורות

מדריך חברות
טווח המשכורת של Ansys נע בין $22,287 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$190,000 עבור מהנדס חומרה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ansys. עודכן לאחרונה: 8/21/2025

$160K

מהנדס תוכנה
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
מהנדס מכונות
P2 $110K
P3 $164K
מהנדס חומרה
Median $190K

שירות לקוחות
$63.4K
מהנדס חשמל
$174K
טכנולוג מידע (IT)
$131K
שיווק
$124K
תפעול שיווקי
$113K
מהנדס אופטיקה
$62.3K
מנהל מוצר
$131K
מנהל פרויקטים
$179K
מגייס
$107K
מכירות
$133K
מהנדס מכירות
$39.3K
מנהל תוכנית טכנית
$123K
כותב טכני
$87.1K
לוח זמנים לוסטינג

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

ב-Ansys, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 3 שנים:

  • 33% נרכש ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% נרכש ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% נרכש ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ansys הוא מהנדס חומרה עם פיצוי כולל שנתי של $190,000. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ansys הוא $111,360.

