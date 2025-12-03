ספריית חברות
Ansys
הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in Taiwan ב-Ansys נע בין NT$2.19M לבין NT$3.07M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ansys. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$77.4K - $90.1K
Taiwan
טווח שכיח
טווח אפשרי
$71.6K$77.4K$90.1K$100K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAnsys, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-Ansys in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$3,066,370. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ansys עבור תפקיד שירות לקוחות in Taiwan הוא NT$2,190,265.

