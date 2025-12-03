ספריית חברות
Ansys
Ansys מהנדס אופטי שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ansys. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$56.4K - $68.2K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$52.7K$56.4K$68.2K$71.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAnsys, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס אופטי ב-Ansys in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £53,729. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ansys עבור תפקיד מהנדס אופטי in United Kingdom הוא £39,370.

משאבים נוספים

