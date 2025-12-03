ספריית חברות
Ansys
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל פרויקט

  • כל שכר מנהל פרויקט

Ansys מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in United States ב-Ansys נע בין $149K לבין $209K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ansys. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$162K - $196K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$149K$162K$196K$209K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מנהל פרויקט דיווחים ב Ansys כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAnsys, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל פרויקט מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Ansys in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $208,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ansys עבור תפקיד מנהל פרויקט in United States הוא $149,400.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Ansys

חברות קשורות

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.