PNC Palgad

PNC palk ulatub $47,760 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $218,900 Õigusosakond ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest PNC. Viimati uuendatud: 11/27/2025

Tarkvaraarendaja
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Saidi usaldusväärsuse insener

Andmeteadlane
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Toote Juht
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Ärianalüütik
C2 $86.2K
C3 $115K
Tarkvaraarenduse Juht
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Finantsanalüütik
Median $105K
Projekti Juht
Median $90.5K
Küberturbe Analüütik
Median $75K
Andmeanalüütik
Median $105K
Infotehnoloog (IT)
Median $116K
Investeerimispankur
Median $144K
Müük
Median $110K
Toote Disainer
Median $123K
Raamatupidaja
$66.7K
Administratiivassistent
$70.4K
Ärendus
$98.5K
Klienditeenindus
$47.8K
Andmeteaduse Juht
$186K
Personaliosakond
$206K
Õigusosakond
$219K
Juhtimiskonsultant
$49.2K
Mehaanika Insener
$75.4K
Kinnisvara Maakler
$116K
Värbaja
$79.6K
Lahenduste Arhitekt
$159K

Andmete arhitekt

Pilve turva arhitekt

Tehnilise Programmi Juht
$74.7K
UX Uurija
$64.7K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes PNC on Õigusosakond at the Common Range Average level aastase kogutasuga $218,900. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte PNC keskmine aastane kogutasu on $102,856.

Muud ressursid

