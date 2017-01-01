Ametinimetuste Kataloog

Klõpsa ametinimetusel, et uurida palkasid.

Technology

Software Engineer IconTarkvaraarendaja

Hajussüsteemid

Masinõpe

Masõppeinsener

AI uurija

AI insener

Turvalisus

Turvalisuse tarkvara insener

Rakenduste turvalisuse insener

Pilve turvalisuse insener

Veebiarendus

Frontend tarkvara insener

Veebi arendaja

UX insener

DevOps

DevOps insener

Saidikindluse insener

Masõppe operatsioonide insener

Mobiiliarendus

iOS insener

Android insener

Mobiiltarkvara insener

Andmed

Andmeinsener

Analüütika insener

Bioinformaatika insener

Rakendused

Salesforce'i arendaja

Workday insener

Eelnevalt juurutatud tarkvara insener

Kvaliteedi tagamise tarkvara insener

Arendaja esindaja

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Võrguinsener

Teadusuuringute teadlane

Tootmise tarkvara insener

Virtuaalreaalsuse tarkvara insener

Krüpto insener

Videomängude tarkvara insener

Süsteemiinsener

Äriintelligentsi insener

Kvantitatiivne arendaja

Lingvistikainsener

Sisseehitatud süsteemide tarkvara insener

Design

Business

Finance

Engineering

Human Resources

Strategy & Operations

Sales

Information Technology (IT)

Administration

Legal

Real Estate

Healthcare