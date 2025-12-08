Andmeteaduse Juht kogutasu in United States ettevõttes PNC on $208K year kohta taseme C5 puhul. Vaata ettevõtte PNC kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025
Keskmine Kogutasu
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
