Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes PNC ulatub $76K year kohta taseme C1 puhul kuni $146K year kohta taseme C4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $86.3K. Vaata ettevõtte PNC kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1
$76K
$73.5K
$909
$1.6K
C2
$90.8K
$90.1K
$0
$703
C3
$97.5K
$95.7K
$0
$1.9K
C4
$146K
$135K
$4.2K
$6.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi
