Каталог компаній
Thrive Global
Thrive Global Зарплати

Зарплата Thrive Global варіюється від $126,500 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $418,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Thrive Global. Останнє оновлення: 10/15/2025

Продукт-дизайнер
Median $127K

UX-дизайнер

Інженер-програміст
Median $204K
Продукт-менеджер
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Бізнес-аналітик
$129K
Менеджер з науки про дані
$214K
Менеджер з продуктового дизайну
$259K
Рекрутер
$219K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$206K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Thrive Global - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $418,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thrive Global складає $209,863.

