Blink Health Зарплати

Зарплата Blink Health варіюється від $35,529 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $504,161 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blink Health. Останнє оновлення: 10/10/2025

$160K

Інженер-програміст
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $235K
Бізнес-аналітик
$189K

Менеджер з науки про дані
$504K
Дата-сайентист
Median $150K
Продукт-дизайнер
Median $165K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $275K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Blink Health Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blink Health - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $504,161. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blink Health складає $177,025.

