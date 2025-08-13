Всі посади

Менеджер продукту

Менеджер продукту Icon

Менеджер продукту Зарплата

Пости спільноти

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

50 22
50 22

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve pro...

37 15
37 15
💬 Приєднуйтесь до обговорення!

Отримати експертну допомогу

Переговори про зарплату 1:1

Переговори про зарплату 1:1

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті. Ми допомогли таким людям, як ви, отримати збільшення на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).

Запланувати сесіюЗапланувати сесію
Перевірка резюме

Перевірка резюме

Припиніть подавати заявки на роботу. Нехай рекрутери переслідують вас замість цього.

Забронювати перевіркуЗабронювати перевірку
Підвищуйте свій рівень з курсом інтерв'ю PM від Exponent

Підвищуйте свій рівень з курсом інтерв'ю PM від Exponent

Exponent допомагає тисячам продукт-менеджерів успішно проходити співбесіди в компаніях FAANG – перевірте їхні курси, приклади питань для співбесід, індивідуальний коучинг та пробні співбесіди.

Відвідати ExponentВідвідати Exponent
Подобається наша місія? Приєднуйтесь до тисяч професіоналів, які підтримують прозорість зарплат!
💪 Внесіть свою зарплату

Чи була ця сторінка корисною?