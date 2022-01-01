Каталог компаній
Hinge Health
Hinge Health Зарплати

Зарплата Hinge Health варіюється від $48,540 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $353,225 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hinge Health. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $175K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $240K
Продукт-менеджер
Median $232K

Бізнес-операції
$142K
Менеджер бізнес-операцій
$147K
Бізнес-аналітик
$124K
Корпоративний розвиток
$271K
Аналітик даних
$133K
Дата-сайентист
$271K
Фінансовий аналітик
$234K
Промисловий дизайнер
$261K
IT-спеціаліст
$75K
Маркетинг
$118K
Маркетингові операції
$158K
Продукт-дизайнер
$48.5K
Менеджер з продуктового дизайну
$353K
Проєктний менеджер
$116K
UX-дослідник
$207K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Hinge Health RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Hinge Health je $166,550.

