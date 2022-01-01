Hinge Health Зарплати

Зарплата Hinge Health варіюється від $48,540 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $353,225 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hinge Health . Останнє оновлення: 9/5/2025