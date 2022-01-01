Каталог компаній
HealthifyMe
HealthifyMe Зарплати

Зарплата HealthifyMe варіюється від $30,469 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $201,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників HealthifyMe. Останнє оновлення: 10/20/2025

Інженер-програміст
Median $47.9K

Backend програмний інженер

Бізнес-аналітик
$73.9K
Дата-сайентист
$30.5K

Продукт-менеджер
$201K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в HealthifyMe - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в HealthifyMe складає $60,920.

