Rally Health Зарплати

Діапазон зарплат Rally Health коливається від $89,445 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $321,300 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Rally Health. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Науковець даних
$321K
Людські ресурси
$89.4K
Дизайнер продукту
Median $153K

Менеджер продукту
Median $210K
Рекрутер
$156K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $305K
Технічний менеджер програми
$219K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Rally Health Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (12.50% раз на півроку)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Rally Health, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $321,300. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Rally Health, становить $210,000.

