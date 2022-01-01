Imenik podjetij
StockX
StockX Plače

Plače StockX se gibljejo od $85,570 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $472,625 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri StockX. Zadnja posodobitev: 10/15/2025

$160K

Programski inženir
Median $174K
Vodja izdelkov
Median $165K
Vodja programskega inženiringa
Median $230K

Podatkovni znanstvenik
$473K
Trženje
$106K
Oblikovalec izdelkov
$85.6K
Vodja tehniškega programa
$169K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri StockX so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri StockX je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $472,625. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri StockX je $169,150.

Drugi viri