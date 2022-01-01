Drizly Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Drizly sa pohybuje od $132,660 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $351,750 pre Vodja znanosti podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Drizly. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $170K
Vodja izdelka
Median $225K
Vodja razvoja programske opreme
Median $261K

Vodja znanosti podatkov
$352K
Znanstvenik podatkov
$133K
Operacije trženja
$246K
Oblikovalec izdelkov
$162K
Prodaja
$234K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Drizly je Vodja znanosti podatkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $351,750. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Drizly je $229,413.

