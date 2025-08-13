Vodja izdelka Plat

Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
What do Product Managers even do?
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve pro...
Vyjednávanie platu 1:1
Dostaňte zaplatené, nenechajte sa oklamať. Pomohli sme ľuďom ako vy dosiahnuť zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).
Kontrola životopisu
Prestaňte sa uchádzať o prácu. Nechajte náborárov, aby vás namiesto toho naháňali.
Zlepšite sa s kurzom PM rozhovorov od Exponentu
Exponent pomáha tisíckam produktových manažérov uspieť na pohovoroch v spoločnostiach FAANG – pozrite si ich kurzy, ukážky otázok na pohovor, individuálny koučing a simulované pohovory.
Bola táto stránka užitočná?