Programski inženir nadomestilo in United States pri StockX se giblje od $236K na year za Senior Software Engineer do $257K na year za Technical Lead. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $174K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete StockX. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri StockX so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)