StockX
  • Plače
  • Vodja programskega inženirstva

  • Vse plače Vodja programskega inženirstva

StockX Vodja programskega inženirstva Plače

Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in United States pri StockX znaša skupaj $230K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete StockX. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Skupaj na leto
$230K
Raven
Senior Software Engineering Manager
Osnovna plača
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
12 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri StockX so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri StockX in United States znaša letno skupno plačilo $505,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri StockX za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $210,000.

