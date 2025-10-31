Imenik podjetij
StockX
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja tehničnih programov

  • Vse plače Vodja tehničnih programov

StockX Vodja tehničnih programov Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete StockX. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$158K - $180K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$138K$158K$180K$201K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 1 več Vodja tehničnih programov prijav pri StockX za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri StockX so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja tehničnih programov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri StockX in United States znaša letno skupno plačilo $200,600. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri StockX za vlogo Vodja tehničnih programov in United States je $137,700.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za StockX

Povezana podjetja

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri