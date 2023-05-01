Adresár Spoločností
Ceres
Ceres Platy

Platový rozsah Ceres sa pohybuje od $52,260 v celkovej kompenzácii ročne pre Biomedicinski inženir na spodnom konci do $179,100 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ceres. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Biomedicinski inženir
$52.3K
Znanstvenik podatkov
$65.2K
Razvijalec programske opreme
$179K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ceres je Razvijalec programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $179,100. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ceres je $65,162.

