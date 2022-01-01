Imenik podjetij
Coinbase Plače

Plače Coinbase se gibljejo od $69,345 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $1,186,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Coinbase. Zadnja posodobitev: 9/5/2025

$160K

Programski inženir
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

Kripto inženir

Vodja izdelkov
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Oblikovalec izdelkov
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Oblikovalec interakcij

UX oblikovalec

Podatkovni znanstvenik
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Vodja tehniškega programa
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Vodja programskega inženiringa
M6 $560K
M7 $772K
Analitik kibernetske varnosti
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Človeški viri
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Trženje
IC5 $200K
IC6 $270K

Vodja trženja izdelkov

Vodja programa
IC4 $163K
IC5 $193K
Vodja projekta
IC5 $213K
IC6 $346K
Finančni analitik
Median $214K
Podatkovni analitik
Median $175K
Poslovni razvoj
Median $477K
Pravni oddelek
Median $526K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $240K
Vodja podatkovne znanosti
Median $380K
Administrativni asistent
$143K
Poslovne operacije
$200K
Poslovni analitik
$263K
Služba za stranke
$69.3K
Operacije službe za stranke
$135K
Uspeh strank
$352K
Svetovalni upravni strokovnjak
$335K
Trženjske operacije
$550K
Kadrovik
$228K
Prodaja
$213K
Arhitekt rešitev
$219K

Arhitekt podatkov

Cloud Security Architect

UX raziskovalec
Median $262K
Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri Coinbase so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Coinbase so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Coinbase je Programski inženir at the IC8 level z letnim skupnim plačilom $1,186,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Coinbase je $268,745.

