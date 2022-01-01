Imenik podjetij
Pinterest Plače

Plače Pinterest se gibljejo od $16,080 skupnega letnega nadomestila za Trženjske operacije na spodnjem koncu do $1,154,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Pinterest. Zadnja posodobitev: 8/26/2025

$160K

Programski inženir
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Vodja programskega inženiringa
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Vodja izdelkov
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Oblikovalec izdelkov
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX oblikovalec

Prodaja
Median $204K

Vodja računa

Vodja tehniškega programa
Median $265K
Podatkovni analitik
Median $300K
Finančni analitik
Median $152K
Vodja projekta
Median $156K
UX raziskovalec
Median $275K
Poslovne operacije
Median $213K
Poslovni analitik
Median $152K
Vodja podatkovne znanosti
Median $525K
Trženje
Median $261K
Vodja programa
Median $174K
Človeški viri
Median $160K
Računovodja
$715K

Tehnični računovodja

Vodja poslovnih operacij
$176K
Poslovni razvoj
$157K
Vodja osebja
$211K
Korporativni razvoj
$896K
Služba za stranke
$56.5K
Grafični oblikovalec
$196K
Informacijski tehnolog (IT)
$55.2K
Pravni oddelek
$117K
Trženjske operacije
$16.1K
Vodja partnerjev
$91.6K
Vodja oblikovanja izdelkov
$249K
Kadrovik
$76.2K
Prodajni inženir
$219K
Celotne nagrade
$283K
Tveganostni kapitalist
$159K
Razpored pridobivanja

50%

LETO 1

33%

LETO 2

17%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Pinterest so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (12.50% četrtletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (8.25% četrtletno)

  • 17% se pridobi v 3rd-LETO (4.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Pinterest so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Pinterest so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Pinterest je Vodja programskega inženiringa at the M18 level z letnim skupnim plačilom $1,154,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Pinterest je $248,750.

Drugi viri