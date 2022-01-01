Imenik podjetij
Airbnb

Airbnb Plače

Plače Airbnb se gibljejo od $33,473 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $836,108 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Airbnb. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

logotip Airbnb

$57K

Programski inženir
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android inženir

Mobilni programski inženir

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Podatkovni znanstvenik
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Vodja izdelkov
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Oblikovalec izdelkov
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX oblikovalec

Vodja programskega inženiringa
M1 $602K
M2 $765K
Kadrovik
G8 $189K
G9 $209K

Tehnični kadrovik

Vodja tehniškega programa
L5 $349K
L6 $499K
Finančni analitik
Median $301K
Vodja projekta
Median $200K
Trženje
Median $300K
Vodja programa
Median $330K
Poslovni analitik
Median $33.5K
Podatkovni analitik
Median $157K
Pravni oddelek
Median $275K

Pravni svetovalec

Prodaja
Median $100K
Vodja podatkovne znanosti
Median $620K
Administrativni asistent
Median $155K
Poslovni razvoj
Median $130K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $230K
UX raziskovalec
Median $340K
Računovodja
$190K

Tehnični računovodja

Poslovne operacije
$349K
Vodja poslovnih operacij
$267K
Besedilni pisec
$246K
Človeški viri
$126K
Trženjske operacije
$367K
Strojni inženir
$295K
Operacije s kadri
$402K
Vodja oblikovanja izdelkov
$348K
Prihodkovne operacije
$266K
Prodajni inženir
$71.5K
Analitik kibernetske varnosti
$117K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

35%

LETO 1

30%

LETO 2

20%

LETO 3

15%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Airbnb so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 35% se pridobi v 1st-LETO (8.75% četrtletno)

  • 30% se pridobi v 2nd-LETO (7.50% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (5.00% četrtletno)

  • 15% se pridobi v 4th-LETO (3.75% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Airbnb so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Airbnb so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Airbnb is Programski inženir at the G11 level with a yearly total compensation of $836,108. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbnb is $301,000.

Drugi viri