Snap Plače

Plače Snap se gibljejo od $61,215 skupnega letnega nadomestila za Zaupanje in varnost na spodnjem koncu do $1,472,985 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Snap. Zadnja posodobitev: 9/6/2025

$160K

Programski inženir
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

Programski inženir navidezne resničnosti

Raziskovalec

Podatkovni znanstvenik
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Vodja izdelkov
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Vodja programskega inženiringa
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Vodja tehniškega programa
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Prodaja
Median $235K

Izvršni direktor računa

Vodja računa

Oblikovalec izdelkov
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX oblikovalec

Kadrovik
L3 $146K
L4 $162K

Tehnični kadrovik

Trženje
L3 $182K
L4 $251K

Vodja trženja izdelkov

Vodja programa
Median $260K
Računovodja
Median $150K

Tehnični računovodja

Informacijski tehnolog (IT)
Median $165K
Strojni inženir
Median $352K
Poslovni analitik
$90.5K
Poslovni razvoj
$304K
Operacije službe za stranke
$79.9K
Podatkovni analitik
$144K
Vodja podatkovne znanosti
$302K
Finančni analitik
$234K
Strojni inženir
$144K
Pravni oddelek
$120K
Svetovalni upravni strokovnjak
$377K
Trženjske operacije
$176K
Optični inženir
$527K
Vodja partnerjev
$643K
Vodja oblikovanja izdelkov
$570K
Vodja projekta
$98K
Analitik kibernetske varnosti
$159K
Zaupanje in varnost
$61.2K
Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (8.33% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (2.77% mesečno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (2.77% mesečno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (2.77% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

LETO 1

33%

LETO 2

13%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 54% se pridobi v 1st-LETO (4.50% mesečno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (2.75% mesečno)

  • 13% se pridobi v 3rd-LETO (1.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Pogosta vprašanja

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Snap

