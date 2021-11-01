Adresár Spoločností
Societe Generale
Societe Generale Platy

Platový rozsah Societe Generale sa pohybuje od $19,391 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $250,000 pre Finančný analytik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Societe Generale. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Softvérový inžinier
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $27.1K
Produktový manažér
L4 $56.8K
L5 $53K

Obchodný analytik
Median $20.7K
Produktový dizajnér
Median $56.6K

UX dizajnér

Finančný analytik
Median $250K
Projektový manažér
Median $82.4K
Dátový analytik
$65.6K
Informatik (IT)
$149K
Investičný bankár
$28.1K
Právne oddelenie
$189K
Manažérsky konzultant
$56.4K
Manažér programu
$69.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$58.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$197K
Architekt riešení
$121K
Technický manažér programu
$69.3K
Technický writer
$40.3K
