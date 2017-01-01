Adresár Pozícií

Kliknite na pozíciu pre preskúmanie platov.

Technology

Software Engineer IconSoftvérový inžinier

Distribuované systémy

Strojové učenie

Inžinier strojového učenia

Výskumník umelej inteligencie

Inžinier umelej inteligencie

Bezpečnosť

Bezpečnostný softvérový inžinier

Inžinier bezpečnosti aplikácií

Inžinier cloudovej bezpečnosti

Webový vývoj

Frontend softvérový inžinier

Webový vývojár

UX inžinier

DevOps

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti webových stránok

Inžinier strojového učenia - prevádzka

Mobilný vývoj

iOS inžinier

Android inžinier

Mobilný softvérový inžinier

Dáta

Dátový inžinier

Analytický inžinier

Bioinformatický inžinier

Aplikácie

Vývojár Salesforce

Inžinier Workday

Softvérový inžinier v prvej línii

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Advokát vývojárov

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Vedecký výskumník

Produkčný softvérový inžinier

Softvérový inžinier virtuálnej reality

Kryptografický inžinier

Softvérový inžinier videohier

Systémový inžinier

Inžinier obchodnej inteligencie

Kvantitatívny vývojár

Lingvistický inžinier

Softvérový inžinier vstavaných systémov

Design

Business

Finance

Engineering

Human Resources

Strategy & Operations

Sales

Information Technology (IT)

Administration

Legal

Real Estate

Healthcare