Adresár Pozícií

Zobraziť jednotlivé dátové body
Kliknite na pozíciu pre preskúmanie platov.
Distribuované systémy
Strojové učenie
Inžinier strojového učenia
Výskumník umelej inteligencie
Inžinier umelej inteligencie
Bezpečnosť
Bezpečnostný softvérový inžinier
Inžinier bezpečnosti aplikácií
Inžinier cloudovej bezpečnosti
Webový vývoj
Frontend softvérový inžinier
Webový vývojár
UX inžinier
DevOps
DevOps inžinier
Inžinier spoľahlivosti webových stránok
Inžinier strojového učenia - prevádzka
Mobilný vývoj
iOS inžinier
Android inžinier
Mobilný softvérový inžinier
Dáta
Dátový inžinier
Analytický inžinier
Bioinformatický inžinier
Aplikácie
Vývojár Salesforce
Inžinier Workday
Softvérový inžinier v prvej línii
Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)
Advokát vývojárov
Backend softvérový inžinier
Full-stack softvérový inžinier
Sieťový inžinier
Vedecký výskumník
Produkčný softvérový inžinier
Softvérový inžinier virtuálnej reality
Kryptografický inžinier
Softvérový inžinier videohier
Systémový inžinier
Inžinier obchodnej inteligencie
Kvantitatívny vývojár
Lingvistický inžinier
Softvérový inžinier vstavaných systémov
Technický
Spotrebiteľský
Podnikový
Analýzy
Rast
Infraštruktúra
Interný
Operácie
Cesta používateľa
Všeobecný
Financie
Marketing / AdTech
Výpočtový biológ
Bioštatistik
Zdravotnícka informatika
Kvantitatívny výskumník
Technický projektový manažér
Dátový architekt
Cloud architekt
Cloud Security Architect
Výskum používateľov
Informačná architektúra
Web a mobilné
Komunikácia
Dizajnér interakcií
UX dizajnér
Dizajnér použiteľnosti
UI dizajnér
Webový dizajnér
Pohybový dizajnér
Mobilný dizajnér
Dizajnér videohier
Dizajnér dátovej vizualizácie
Dizajnér obsahu
Nákladový účtovník
Audítor
Daňový účtovník
Finančný kontrolór
Technický účtovník
Účtovník pokladne
Forenzný účtovník
Analytik rizík
Analytik podvodov
Analytik súladu
Analytik finančného plánovania a analýz
Partner
Investor
Hlavný riaditeľ
Spolupracovník
Analytik
Dôchodky a dôchodkové sporenie
Majetok a zodpovednosť
Životné poistenie a dôchodky
Zdravie
Klinický inžinier
Inžinier biokompatibility
Geotechnický
Environmentálny inžinier
Stavebný konštrukčný inžinier
Dopravný inžinier
Inžinier vodných zdrojov
Stavebný inžinier
Analógový IC / Zmiešaný signál
Analógový inžinier
Inžinier zmiešaných signálov
Digitálny IC
ASIC inžinier
SoC inžinier
FPGA inžinier
VLSI CAD inžinier
Hardvérový inžinier vstavaných systémov
Rádiofrekvenčný inžinier
Výroba
Výrobný inžinier
Obalový inžinier
Testovací inžinier
Sterilizačný inžinier
Výskum a vývoj
Inžinier výskumu a vývoja
Inžinier zavádzania nových produktov
Mechatronický inžinier
Konštrukčný inžinier
Inžinier kvality
Tepelný inžinier
Údržbový inžinier
CAE inžinier
Banský inžinier
Výskumný inžinier
Procesný inžinier
Inžinier procesného riadenia
Inžinier zariadení
Prevádzkový inžinier
Vývoj
Extrakcia
Spracovanie
Testovanie
HVAC inžinier
Inžinier vodoinštalácií
Inžinier protipožiarnej ochrany
Inžinier energetických služieb
Uvádzanie do prevádzky
Inžinier dizajnu dátového centra
Riadenie ľudských zdrojov
Mzdový administrátor
Predaj
Náborový špecialista pre univerzity
Náborový špecialista pre vedúce pozície
Vyhľadávač talentov
Koordinátor náboru
Technický náborový špecialista
Analytik odmeňovania
Analytik benefitov
Analytik odmeňovania manažmentu
Manažér produktového marketingu
Analytik obchodnej inteligencie
Špecialista onboardingu
UX writer
Operácie call centra
Prevádzkový / Komerčný
Vysielanie
Výskum
Enforcement
Moderátor obsahu
Policy Enforcement Manager
Policy Manager
Obchodný zástupca v teréne
Interný obchodný zástupca
Obchodný zástupca pre rozvoj predaja
Manažér predaja v teréne
Manažér interného predaja
Manažér obchodných zástupcov pre rozvoj predaja
Vedúci obchodného účtu
Manažér obchodného účtu
Inžinier spokojnosti zákazníkov
Klinický špecialista
Business Development Representative
Analytik technologických rizík
Administratíva
Sieťový administrátor
Systémový administrátor
Salesforce administrátor
IT podpora
Technik dátového centra
Výkonný asistent
Recepčná
Kancelársky manažér
Právny poradca
Advokát
Stratégia
CMC
AdPromo
Označovanie
Komerčný
Rezidenčný
Imunológ
Anesteziológ
Intervenčný kardiológ
Neinvazívny kardiológ
Intenzivista
Dermatológ
Lekár pohotovosti
Endokrinológ
Všeobecný lekár
Gastroenterológ
Kardiotorakálny chirurg
Všeobecný chirurg
Cievny chirurg
Hematológ
Lekár pre infekčné choroby
Lekár všeobecnej vnútornej medicíny
Nefrológ
Neurochirurg
Neurológ
Pôrodník-gynekológ
Oftalmológ
Ortopedický chirurg
ORL (Otorinolaryngologický) špecialista
Patológ
Detský intenzivista
Pediater
Fyziatrický lekár
Plastický chirurg
Psychiater
Pneumológ
Rádiačný onkológ
Diagnostický rádiológ
Reumatológ
Urológ
Regulačný
Forenzný
Environmentálny
Pracovný
Bezpečnosť produktu