Dátový vedec odmeňovanie in France v Societe Generale sa pohybuje od €41.3K za year pre L1 do €31.1K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in France dosahuje €44.5K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Societe Generale. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
Nenašli sa žiadne platy
