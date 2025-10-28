Adresár spoločností
Societe Generale Produktový dizajnér Platy

Produktový dizajnér odmeňovanie in France v Societe Generale dosahuje €49.5K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in France dosahuje €49.1K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Societe Generale. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Zobraziť 3 Viac úrovní
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Societe Generale?

Zahrnuté pozície

UX dizajnér

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Societe Generale in France predstavuje ročnú celkovú odmenu €63,738. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Societe Generale pre pozíciu Produktový dizajnér in France je €42,366.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Societe Generale

