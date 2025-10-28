Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Societe Generale sa pohybuje od ₹1.69M za year pre L1 do ₹2.69M za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.96M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Societe Generale. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***