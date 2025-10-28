Produktový manažér odmeňovanie in India v Societe Generale sa pohybuje od ₹4.93M za year pre L4 do ₹4.6M za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹4.5M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Societe Generale. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
