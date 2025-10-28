Adresár spoločností
Societe Generale
Societe Generale Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in India v Societe Generale sa pohybuje od ₹4.93M za year pre L4 do ₹4.6M za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹4.5M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Societe Generale. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Societe Generale?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Societe Generale in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,730,145. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Societe Generale pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹4,636,968.

