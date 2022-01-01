Adresár Spoločností
Blackstone
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Blackstone Platy

Platový rozsah Blackstone sa pohybuje od $40,903 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $300,000 pre Rizikový kapitálový investor na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blackstone. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Finančný analytik
Median $110K
Rizikový kapitálový investor
Median $300K

Spolupracovník

Analytik

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Dátový vedec
Median $150K
Produktový manažér
Median $155K
Dátový analytik
Median $135K
Obchodný analytik
$40.9K
Rozvoj obchodu
$133K
Spokojnosť zákazníkov
$109K
Informatik (IT)
$139K
Investičný bankár
$168K
Právne oddelenie
$219K
Marketing
$199K
Projektový manažér
$48K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$136K
Manažér softvérového inžinierstva
$207K
Architekt riešení
$60.6K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Blackstone je Rizikový kapitálový investor s ročnou celkovou kompenzáciou $300,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Blackstone je $146,731.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Blackstone

Súvisiace spoločnosti

  • Capital One
  • Morgan Stanley
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Comerica
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje