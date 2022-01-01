Adresár spoločností
Capital One Platy

Platy Capital One sa pohybujú od $46,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $523,333 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Capital One. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS inžinier

Mobilný softvérový inžinier

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

Výskumný vedec

Produktový manažér
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Obchodný analytik
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Dátový analytik
Median $120K
Manažér softvérového inžinierstva
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Dátový vedec
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektový manažér
Median $110K
Produktový dizajnér
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX dizajnér

Mobilný dizajnér

Finančný analytik
Median $120K

Rizikový analytik

Analytik podvodov

Manažér dátovej vedy
Median $251K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $175K

Analytik technologických rizík

Ľudské zdroje
Median $110K
Manažér technických programov
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Nábor zamestnancov
Median $120K
Architekt riešení
Median $265K

Dátový architekt

Cloud Security Architect

Rizikový kapitalista
Median $152K

Principal

Asociát

Šéf štábu
Median $150K
Predaj
Median $184K
Účtovník
Median $100K

Technický účtovník

Manažérsky konzultant
Median $118K
Obchodné operácie
Median $177K
Zákaznícky servis
Median $46K
Informačný technológ (IT)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Manažér programov
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX výskumník
Median $133K
Manažér obchodných operácií
Median $90.5K
Investičný bankár
Median $110K
Obchodný rozvoj
Median $136K
Marketingové operácie
Median $96K
Administratívny asistent
$65.5K
Korporátny rozvoj
$166K
Úspech zákazníka
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafický dizajnér
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Capital One podliehajú Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Capital One predstavuje Produktový manažér at the Vice President level s ročnou celkovou odmenou $523,333. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Capital One je $149,509.

Ďalšie zdroje