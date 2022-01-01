Adresár spoločností
Morgan Stanley
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Morgan Stanley Platy

Platy Morgan Stanley sa pohybujú od $21,750 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $399,990 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Morgan Stanley. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Investičný bankár
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Obchodný analytik
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Dátový vedec
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitatívny výskumník

Finančný analytik
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Produktový manažér
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Manažér softvérového inžinierstva
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Projektový manažér
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Obchodné operácie
Median $66.8K
Manažér technických programov
Median $191K
Účtovník
Median $115K

Technical Accountant

Predaj
Median $150K
Architekt riešení
Median $265K

Data Architect

Ľudské zdroje
Median $160K
Právne
Median $187K
Rizikový kapitalista
Median $120K

Asociát

Analytik

Marketing
Median $120K
Administratívny asistent
$99.5K
Manažér obchodných operácií
$296K
Obchodný rozvoj
$92.5K
Zákaznícky servis
$50.1K
Úspech zákazníka
$49.2K
Dátový analytik
$58.6K
Hardvérový inžinier
$400K
Manažérsky konzultant
Median $60K
Marketingové operácie
$63.5K
Manažér produktového dizajnu
$129K
Manažér programov
$196K
Nábor zamestnancov
$161K
Regulatórne záležitosti
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX výskumník
$99.5K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Morgan Stanley predstavuje Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $399,990. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Morgan Stanley je $128,175.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Morgan Stanley

Súvisiace spoločnosti

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje