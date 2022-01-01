Comerica Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Comerica sa pohybuje od $75,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $232,560 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Comerica. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Finančný analytik
Median $88.8K
Softvérový inžinier
Median $140K
Obchodný analytik
Median $75K

67 18
Dátový vedec
$109K
Informatik (IT)
$167K
Produktový manažér
$233K
Manažér softvérového inžinierstva
$219K
Architekt riešení
$164K
Poisťovací poradca
$77.6K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Comerica je Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $232,560. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Comerica je $140,000.

