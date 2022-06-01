Director de Companii
Thrive Global
Thrive Global Salarii

Salariul de la Thrive Global variază de la $126,500 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $418,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Thrive Global. Ultima actualizare: 10/15/2025

Don't get lowballed
Designer de Produs
Median $127K

Designer UX

Inginer Software
Median $204K
Manager de Produs
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Afaceri
$129K
Manager Data Science
$214K
Manager Design de Produs
$259K
Recrutor
$219K
Manager Inginerie Software
$206K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Thrive Global este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $418,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thrive Global este $209,863.

Alte Resurse